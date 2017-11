Vinculen el mort en un cotxe bomba a Viladecans amb els atacs al macroprostíbul Paradise

Els Mossos d'Esquadra vinculen la mort d'un home aquest matí en un pàrquing de Viladecans quan ha esclatat una bomba al seu cotxe amb els atacs de l'any 2012 al macroprostíbul Paradise de la Jonquera. Segons Europa Press l'explosió tindria relació amb el crim organitzat, en concret amb el negoci de la prostitució, i podria ser una revenja.

El 12 de desembre de 2012 dos individus van llançar un artefacte explosiu casolà al Paradise des d'una moto, el dia 23 del mateix mes van aparcar un cotxe un quilo d'explosius i dues bombones de butà davant del Paradise i, finalment, la nit de Cap d'Any hi va haver un altre avís −en aquest cas, fals− de bomba. Arran de tot plegat els Mossos van arrestar set persones que, segons la hipòtesi dels investigadors, formaven part d'un grup organitzat vinculat amb xarxes de prostitució que treballen a l'Alt Empordà i que volien evitar que el Paradise els fes competència.

La deflagració d'avui també ha causat un incendi que ha cremat dos vehicles i ha fet que s'hagués d'evacuar una altra persona d'un ascensor de l'edifici, a qui han hagut de dur a l'Hospital Moisès Broggi. L'incendi, al número 6 del carrer Santiago Rossinyol i Prats, ja està extingit.

Els Bombers han rebut l'avís a les 11.38 h i arran del foc, com a mesura preventiva, han desallotjat els veïns de quatre blocs del mateix carrer, que encara no hi han pogut tornar. Els Bombers hi han enviat 13 vehicles; també han anat al lloc dels fets quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, quatre cotxes dels Mossos i efectius de la policia local.