Mor una persona en l'incendi d'un pis a l'Escala

Ahir a la nit va morir una persona en l'incendi d'un pis a l'Escala (Alt Empordà). La identitat de la víctima encara no ha estat confirmada i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del foc.

Els fets van passar ahir a les les 21.31 quan els bombers van rebre un avís per un incendi al segon primera, número 15, del carrer de Tramuntana del municipi empordanès.

Set dotacions dels bombers –quatre camions d'aigua, l'autoescala i dos vehicles lleugers– es van desplaçar fins al lloc dels fets, ja que l'incendi cremava amb intensitat a causa de la gran quantitat de material emmagatzemat a l'habitatge. La feina d'extinció va durar més de quatre hores.

Mentre es duia a terme l'actuació es va localitzar a dins del pis el cos sense vida d'una persona. Els Mossos ara obriran les diligències de la investigació per determinar les causes del sinistre i confirmar la identitat d'aquesta persona, i també per esclarir les circumstàncies de la mort.

L'incendi va calcinar completament aquest pis d'un edifici de tres plantes. El fum va afectar tot l'immoble i els veïns van haver de ser evacuats durant l'extinció, a excepció d'una dona de 70 anys que hi va quedar confinada. Aquesta dona va ser atesa pel SEM per una crisi d'angoixa, però no va caldre evacuar-la a un centre hospitalari.

Tots els veïns evacuats (uns 25) han hagut de ser reallotjats per passar la nit, ja que tot l'edifici ha quedat bastant afectat.

Al llarg del matí, un cop revisada l'estructura, podran tornar a casa.