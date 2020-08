Mor Fernando Garfella, documentalista submarí de referència a les Balears

El submarinista professional i documentalista Fernando Garfella, de 31 anys, ha mort aquest diumenge a Andratx després d'un accident mentre bussejava a la zona de Cala Estellencs amb un company que està greu, segons ha informat Efe. Garfella era un dels documentalistes submarins de referència a Espanya, compromès amb el medi ambient i, en concret, amb la protecció del Mediterrani. A més, va ser un dels impulsors de la reserva marina de la Dragonera i va participar en diverses missions del vaixell d'ajuda humanitària Open Arms.

Les primeres hipòtesis apunten que, després de submergir-se, el submarinista ha tardat més temps del que és habitual a tornar a la superfície. La seva parella, que era dins d'una embarcació, ha demanat ajuda i un altre submarinista ha intentat localitzar-lo, però s'ha trobat la víctima inconscient. No obstant això, no l'ha pogut treure a la superfície, perquè ha quedat sense aire.



Agents de la Policia Local d'Andratx, la Guàrdia Civil, Salvament Marítim i personal sanitari del SAMU-061 es van desplaçar diumenge a la tarda fins al lloc dels fets. E ls bussejadors del grup d'activitats subaquàtiques van descendir a una profunditat de 50 metres, però no van localitzar el cos del bussejador, que, segons va apuntar Salvament Marítim, és a més profunditat.

D'altra banda, l'helicòpter de Salvament Marítim va evacuar el bussejador ferit des de Cala Estellencs fins a Sant Elm, des d'on una ambulància el va traslladar a la Clínica Juaneda, on ha ingressat a la cambra hiperbàrica, ja que havia patit una descompressió.