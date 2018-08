Moren electrocutades cinquanta cigonyes en migració a Osona

L'ONG SEO/Birdlife ha denunciat aquest dimarts que mig centenar de cigonyes van morir electrocutades en torres elèctriques de Sant Quirze de Besora fa dos dies. Formaven part d'un grup nombrós de més de 700 aus, provinents del centre i del nord d'Europa, que iniciaven la seva migració postnupcial i van parar a la zona per descansar.

Segons l'ONG, la magnitud dels fets sobre una espècie protegida podria constituir un delicte contra la fauna salvatge, i han sol·licitat al departament de Territori i Sostenibilitat que presenti una denúncia d'ofici perquè es corregeixi immediatament la línia. Preparen, amb el Grup d'Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) una altra denúncia contra la fiscalia.

La desena de cigonyes que van resultar ferides a l'accident han sigut traslladades al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa pels agents de la Generalitat, que estan aixecant acta de tots els casos. L'ONG també ha recordat que l'electrocució d'aus és una causa freqüent d'incendis.

La delegada de SEO/BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez, ha assegurat: "No es tracta només de recollir els exemplars i traslladar-los als centres de recuperació, sinó que l'administració pública ha d'actuar com un organisme competent i responsable de les espècies protegides per evitar noves electrocucions". El responsable del Programa de Conservació d'Espècies de l'entitat ha afegit: "La justícia avala la responsabilitat de les companyies elèctriques davant l'electrocució de les aus, com ja ha quedat patent en sentències recents dictades a Castella-la Manxa".