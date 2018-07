Moren un conductor i una copilot en caure en un canal a Amposta

El conductor i la passatgera davantera d'un turisme han mort, aquest dimecres a la nit, en sortir de la via i caure en un canal a la carretera TV-3405 a Amposta (Montsià), segons ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit (SCT).

El sinistre va tenir lloc poc després de les 20 hores al quilòmetre 1,5 del camí del Lligallo de Cambra, per causes que s'estan investigant, i com a conseqüència van morir el conductor i la passatgera davantera i un altre home va resultar ferit en estat menys greu i traslladat a l'Hospital Comarcal d'Amposta pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Com a conseqüència de l'accident es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM i efectius de la Policia Local.