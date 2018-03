Moren dos nens en un incendi en un habitatge a Getafe

El municipi de Getafe, a l’àrea metropolitana de Madrid, ha viscut aquest dimarts al vespre un succés tràgic: un nen de deu anys i una nena de vuit han morir cremats en un incendi que s'ha produït a la seva habitació. Poc després que els Bombers i els serveis d’emergència de la Comunitat de Madrid apaguessin l’incendi i trobessin els cossos dels dos menors, es va trobar també el cos del pare dels nois, que va morir atropellat a l’estació de Rodalies de Getafe Industrial. La policia investiga el cas però tot sembla indicar que l’home, de 46 anys d’edat, s'ha suïcidat tirant-se a la via després de la mort dels nens. Es desconeix encara si l’incendi que ha acabat amb la vida dels menors ha estat fortuït o provocat. El pis on han mort els nens es troba al carrer Benjamín Palencia de Getafe. L’estació de tren on ha mort el pare es troba a dos quilòmetres de l’habitatge.

Els bombers han rebut l’avís de l’incendi a les 20.30 i han pogut apagar les flames ràpidament, ja que el foc només afectava a una habitació de l’immoble. Va ser amb el foc ja extingit que van trobar els cossos dels dos nens.



La mare atesa per ansietat

La mare dels menors va haver de ser atesa pels serveis d’emergència “per una forta crisi d’ansietat i traslladada a l’Hospital de Getafe”, segons va informar el servei d’emergències 112 de la Comunitat de Madrid en una piulada a Twitter. El cas està en mans de la Policia Nacional.