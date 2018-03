Moren els dos ocupants d'una moto en un accident a la Roca del Vallès

Els dos ocupants d'una motocicleta van morir ahir en un sinistre viari a la BV-5105, a l'altura de la Roca del Vallès (Vallès Oriental), segons informa avui el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets van ocórrer a les 20.20 h quan, per causes que s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un camió i, com a conseqüència del xoc, van morir els dos ocupants de la moto.

Es tracta de J.C.V, un home de 45 anys, i d'un menor d'edat, de nacionalitat espanyola i veïns de Santa Agnès de Malanyanes.

Com a conseqüència de la incidència es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, així com diverses dotacions de la policia local.

També aquest dilluns a la nit, en un altre accident de trànsit, va morir un vianant de 57 anys envestit per un turisme a Arenys de Mar.