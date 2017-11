Moren més de 250 persones a l’any per contaminació a Barcelona

La contaminació mata. Així ho mostra el nou informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que afirma que un mínim de 250 persones moren cada any a Barcelona perquè se superen els límits de contaminació que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS). També indica que la contaminació causa gairebé 1.500 ingressos hospitalaris anuals. Aquestes xifres només tenen en compte dos contaminants concrets i unes causes de mortalitat limitades. Això implica que el nombre de morts per contaminació podria ser més elevat.

L’informe -que es va presentar a dos dies de començar a aplicar les mesures poc populars contra la contaminació- ha analitzat dades reals entre els anys 2006 i 2016. Per elaborar-lo s’han recollit les dades sobre contaminació captades per les 11 estacions de mesura que hi havia a la ciutat, així com la mortalitat, els ingressos hospitalaris i les visites als serveis d’urgències dels seus residents. En concret, l’estudi calcula que la superació dels 40 micrograms/m 3 diaris de diòxid de nitrogen (NO 2 ) que recomana l’OMS com a límit mitjà anual ha provocat durant l’última dècada la mort d’unes 90 persones cada any i de 67 hospitalitzacions per causa cardiovascular. A més, la superació dels 10 micrograms/m3 diaris de partícules en suspensió PM2,5 que també recomana l’OMS com a valor màxim mitjà anual ha causat 162 morts per causa cardiovascular i 1.386 urgències per malaltia respiratòria.

“L’objectiu de totes les mesures és salvar vides”, va expressar ahir la la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, que va recordar que està “tot a punt” per començar a aplicar les mesures anticontaminació. Sanz va expressar que l’objectiu del consistori és reduir la pol·lució un 30% en 15 anys, i que amb aquest objectiu començaran demà, 1 de desembre, les primeres restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants.

Les restriccions entre l’hivern del 2017 i la tardor del 2018 s’aplicaran sobre els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B). És a dir, sobre els vehicles de benzina anteriors al 2000 i els dièsel anteriors al 2006, excepte els camions, autocars, motos, autobusos i furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Aquestes limitacions, que per ara només seran efectives durant els dies de més contaminació, seran permanents a partir del 2020, i s’emmarquen en el programa contra la contaminació impulsat pel consistori conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Una altra dada rellevant que es desprèn de l’informe és que l’episodi de contaminació per PM10 del febrer del 2016 va provocar un augment de la mortalitat del 40% respecte als altres dies de la setmana sense episodi.

Tenint en compte els efectes sobre la salut tant a curt com a llarg termini, una de les principals conclusions de l’estudi és que l’impacte de la contaminació a la ciutat de Barcelona és més important per l’exposició prolongada als nivells de contaminació que no durant els episodis en què es registren pics màxims.

A llarg termini, la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, va explicar que una reducció d’1 mg/m 3 de la concentració mitjana de NO 2 -que actualment és de 35,6 mg/m 3 - hauria evitat 59 morts a l’any, mentre que una disminució de 5 mg/m 3 provocaria fins a 295 morts menys. A més, si s’hagués reduït 1 mg/m 3 la concentració mitjana de PM10 -la mitjana és de 15,5 mg/m 3 - s’haurien evitat 88 morts, i una reducció de 5 mg/m 3 n’evitaria 436.

“L’impacte que s’aconseguiria amb mesures continuades de reducció dels nivells de contaminació seria molt més elevat que evitant només episodis de contaminació atmosfèrica”, va expressar ahir Tarafa, que va afegir que “les mesures estructurals són claus”.

Més restriccions

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire (PQA) va alertar ahir que el pla presentat de zona de baixes emissions (ZBE) de les rondes no serà eficaç per garantir un aire que compleixi les recomanacions de l’OMS, ni els llindars legals.

Segons la plataforma, “la restricció s’aplicarà sobre un percentatge insuficient del parc”. Per aquest motiu, demanen que “les mesures restrictives es converteixin en estructurals aquesta mateixa legislatura”.