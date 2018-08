Moren dos homes per l'onada de calor a Tarragona

Dues persones han mort per l'onada de calor a la demarcació de Tarragona, hores després d'ingressar a l'Hospital Joan XXIII, segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ha confirmat Protecció Civil. Segons el rotatiu, probablement es tractaria de dos sensesostre –l'un provinent de Constantí i l'altre del barri de Campclar– que anaven sense documentació.

L'Hospital Joan XXIII ha informat que un home indocumentat que va ingressar dijous -l'havien trobat en un carrer de Constantí- i va acabar morint dissabte a la unitat de cures intensives (UCI). Un altre home, també indocumentat i d'uns 60 anys, va ingressar dissabte i va morir a la tarda del mateix dia. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar-los, i, segons 'El Diari de Tarragona', es podria tractar de dos sensesostre.



Amb aquestes dues ja sumen tres morts a Catalunya per l'onada de calor. Divendres un home va ingressar en estat crítica l'Hospital Clínic de Barcelona, on va acabar morint. Segons Protecció Civil, des de l'activació del Pla Procicat per l'onada de calor el 061 ha atès 330 consultes telefòniques de persones afectades per cops de calor.

Mor un home per un cop de calor a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona va activar el dia 2 els protocols del Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor- Des de llavors el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona ha atès 134 persones.