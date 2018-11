Els vigilants de Sants es van equivocar a l'hora d'identificar la propietària de la maleta amb la falsa granada. Aquest matí, Mossos d'Esquadra, Adif i Renfe s'han reunit per revisar tot el que va passar ahir a l'estació de Sants de Barcelona. Segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra, els vigilants de seguretat d'aquesta estació van detectar la maleta que contenia el cinturó en forma de granada i es va aturar "immediatament un passatger que duia diverses maletes per fer les comprovacions oportunes però cap d'aquestes contenia l'objecte que mostrava l'escàner".

La maleta que contenia el fals explosiu se l'havia endut la seva propietària, que havia accedit a l'andana de l'AVE i havia pujat al tren en direcció Madrid sense adonar-se que l'alarma s'havia generat sobre el seu equipatge. Els vigilants de seguretat es van adonar que la maleta per la qual havia sonat l'alarma no estava a la zona de control. A través de les càmeres de videovigilància "es va analitzar el punt de control i es va identificar com una dona havia retirat la seva maleta d'entre les de l'usuari aturat", expliquen els Mossos en el comunicat.

Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra, Adif i Renfe s'han reunit aquest matí i han acordat revisar els protocols de seguretat després de deixar passar un fals explosiu. Segons el comunicat, durant la reunió els assistents han assegurat que les mesures de seguretat que hi ha a l'estació de Sants "funcionen correctament" i han classificat "d'incident" el que va passar ahir. Malgrat tot, consideren que incidents d'aquest tipus "permeten revisar procediments de treball per tal de millorar i augmentar la seguretat dels passatgers".

En la trobada d'avui, també s'ha acordat "millorar les comunicacions per tal de reduir el temps d'avís en casos de possibles emergències, revisar el dimensionament dels recursos de seguretat en els punts de control amb escàner i les funcions assignades al personal encarregat de realitzar les comprovacions". En aquest sentit, segons el comunicat dels Mossos, Adif s'ha compromès a "incrementar la presència de personal de seguretat privada en hores punta quan el flux d'usuaris és mes intens" per tal d'evitar "disfuncions" com les de dimecres.