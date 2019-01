Els Mossos canvien els caps de la Brigada Mòbil i la Comissaria d'Informació

Els Mossos d'Esquadra han canviat els caps de la Brigada Mòbil (Brimo) dels antiavalots, de la Comissaria General d'Informació, dedicada a la lluita antiterrorista, i de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat. Els relleus s'han fet perquè dos comissaris del cos han demanat passar a segona activitat –un dret que tenen a partir dels 57 anys–. Això ha provocat que el buit que deixa el comissari Manel Castellví, que fins ara dirigia la Comissaria d'Informació, l'ocupi l'intendent Eduard Sallent, que era el número dos de la mateixa Comissaria. El lloc de número dos de la Comissaria d'Informació l'assumeix l'intendent Carles Hernández, que fins ara dirigia la Brimo. Pel que fa a la vacant de la Brimo, l'intendent Xavi Pastor –que fins ara era el cap de la comissaria de l'Eixample de Barcelona i que abans havia dirigit l'àrea de mediació dels Mossos– passa a ser el nou cap dels antiavalots.

Fonts del cos han dit que els relleus es preparaven des de feia mesos i els han desvinculat de la polèmica de fa un mes i mig per les càrregues dels Mossos a Girona i Terrassa, quan el president de la Generalitat va demanar canvis al departament d'Interior. A part del comissari Castellví, també passa a segona activitat el comissari Emili Quevedo, que fins ara dirigia la Comissaria Tècnica de Planificació i Seguretat. El seu buit l'ocupa la comissària Alicia Moriana, que ja treballava a la mateixa comissaria. Des del cos apunten que els canvis s'havien previst quan els comissaris Castellví i Quevedo van demanar la segona activitat, encara que s'han ajornat per diversos motius. Els atemptats del 17-A, la investigació judicial per la documentació que els Mossos van portar l'octubre del 2017 a la incineradora de Sant Adrià de Besòs i l'operació antijihadista d'aquesta setmana han fet que els relleus no s'hagin efectuat fins ara.

Procedents de mediació

El nou cap de la Brimo, l'intendent Pastor, havia dirigit l'àrea de mediació del cos quan el nou cap de la Comissaria d'Informació, l'intendent Sallent, liderava la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Fonts del cos remarquen l'experiència i el coneixement de mediació del nou cap dels antiavalots. En el marc dels canvis a la cúpula dels Mossos, la intendent Rocio Rubio, que fins ara dirigia la Divisió de Policia Científica, passa a treballar a l'Escola de Policia de Catalunya. El seu buit l'ocupa l'inspector Miquel Àngel García Alvira. Així mateix, l'inspector Vicenç Lleonart esdevé el subscap de la regió policial de Tarragona, un càrrec que estava vacant. Ara queda buit el lloc de cap de la comissaria de l'Eixample, que deixa vacant l'intendent Pastor i que encara no s'ha decidit qui l'assumirà.