Els Mossos d'Esquadra volen fer intervencions "quirúrgiques" en manifestacions

Els Mossos d'Esquadra renoven tota la seva estructura organitzativa 26 anys després de l'inici del desplegament del cos pel territori. Un dels principals canvis és la creació de la Divisió d'Intervenció, que integrarà els recursos d'ordre públic com la Brimo i que comptarà amb un grup especialitzat en detencions en grans manifestacions "per ser més quirúrgics" en les seves intervencions, segons ha explicat el comissari en cap, Eduard Sallent. "Estan especialitzats en extreure persones que cometin actes il·lícits sense que aquest fet provoqui un efecte contagi a la massa", ha exposat.

Els Mossos, ha dit el comissari en cap, passaran "d'un model d'ordre públic al d'intervenció" fruit de l'anàlisi que ha fet el cos d'intervencions polèmiques com el desallotjament del moviment 15-M de la plaça Catalunya de Barcelona el 2011, que va acabar amb la condemna de dos anys i quatre mesos de presó per a l'inspector, Jordi Arasa, per la seva actuació durant el dispositiu. "Ens va ensenyar moltes coses en què podíem millorar", ha reconegut el comissari en referència a aquesta intervenció.

A més, Sallent ha indicat que, durant els operatius d'ordre públic, també hi haurà dos elements clau: el comunicatiu –"per explicar a la gent el context d'una intervenció policial"– i un de més tècnic-operatiu, perquè hi hagi "molta capacitat" de projectar amb rapidesa un grup agents que puguin detenir la persona que, per exemple, està fent llançaments o intentant cremar algun objecte en una manifestació.

Una nova especialització dins del cos que arriba després d'actuacions més recents també polèmiques com durant l'última visita de Felip VI o en les protestes després de la sentència del Procés, que van derivar en una auditoria interna dins el cos que es va tancar amb un agent sancionat i 50 investigats. Precisament per analitzar les operacions policials i els incidents crítics es crea la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació, que ha d'assegurar "la millora continuada del servei: passem d'una visió inquisitorial –del que és la inspecció– per anar a la cultura de l'aprenentatge continu i la millora del servei", ha recalcat Sallent, que també ha puntualitzat que la nova Comissaria General és hereva de dues divisions: la d'avaluació de serveis i la d'afers interns.

Aquests són alguns dels canvis en l'estructura organitzativa dels Mossos que han presentat aquesta tarda el comissari en cap, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Pere Ferrer. Els tres han recalcat que l'objectiu de la nova proposta organitzativa és "modernitzar l'estructura del cos i actualitzar-la als nous temps i nous reptes" i que l'han desenvolupat després d'un any de treball conjunt amb comissaris i membres del cos.

Reforç en l'entorn digital

El nou esquema organitzatiu canvia també el seu comandament principal: desapareix la Prefectura i es converteix en la Direcció Operativa de la Policia, que estarà formada per la sala operativa i el gabinet i que estarà encapçalada pel comissari en cap Eduard Sallent: "Continuaré manant jo", ha subratllat.

Així mateix, els Mossos volen posicionar el cos en l'entorn digital amb la nova Comissaria General TIC, que aportarà capacitats en ciberseguretat i ciberintel·ligència i que ha de liderar també la transformació digital del cos "amb la simplificació dels processos, introduint elements tecnològics que redueixin la burocràcia i els recursos humans", segons el comissari.

Pel que fa a la Comissaria General d'Informació, també hi haurà modificacions: tindrà més recursos per posar èmfasi en la intel·ligència i la tecnologia i es crearà una àrea tecnològica concreta que es dedicarà a reforçar l'estratègia antiterrorista del cos.

Completen la transformació de l'organització dels Mossos la creació, entre d'altres, de noves comissaries com la Ferroviària –que actuarà en tots els trens catalans–, la Marítima o la que engloba tots els mitjans aeris. El departament d'Interior aprovarà la nova estructura via decret llei.