Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a ganivetades d'una dona a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a ganivetades d'una dona de 53 anys aquest dijous a la nit a Banyoles. Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ACN, en aquests moments de la investigació els agents busquen la filla de 17 anys de la víctima per la seva suposada relació amb el crim.

Ha estat un altre fill de la dona qui ha trobat el cos nu i amb múltiples ganivetades als peus del llit en una habitació del domicili i ha donat la veu d'alerta. En aquesta habitació també s'hi ha localitzat un ganivet, que podria ser l'arma del crim, que semblava que s'hagués intentat netejar amb una tovallola.

Passades les dotze de la matinada, la comitiva judicial s'ha traslladat fins al lloc per fer l'aixecament de cadàver i recopilar indicis a l'escena del crim, a més dels serveis d'emergències, els Mossos d'Esquadra i la policia local. La policia també ha trobat sobre el llit una nota manuscrita de comiat que hauria escrit la filla menor d'edat a qui estan buscant com a possible implicada en la mort de la seva mare.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de Girona s'han fet càrrec del cas. Després d'una primera inspecció durant aquesta nit, està previst que aquest dijous al matí hi tornin per practicar-ne una altra de més detallada. El cos de la víctima serà traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona, on està previst que els forenses li practiquin l'autopsia. El jutjat d'instrucció de guàrdia de Girona s'ha fet càrrec del cas.