Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona a Cornellà

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona jove aquest diumenge de matinada a Cornellà. La policia va rebre un avís a les 06.11 hores, en què se'ls informava que hi havia una persona greument ferida en una agressió que ha tingut lloc a prop d'un local d'oci. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s’ha adreçat al lloc i ha traslladat la víctima a centre hospitalari, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida i només s'ha pogut certificar la mort. Els agents de la divisió d'investigació criminal de la regió policial Metropolitana Sud s'han fet càrrec de la investigació.