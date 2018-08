Els Mossos i la Guàrdia Urbana fan 38 detencions en una nit a la Barceloneta

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han comunicat aquest diumenge que la nit passada han arrestat 38 persones en un dispositiu conjunt a la zona del passeig Marítim de la Barceloneta. La majoria de detinguts, 23, són presumptes carteristes, arrestats per delictes de furt, però els policies també han detingut 10 persones per robatori amb violència, quatre per tinença o tràfic de drogues, i una perquè tenia un requeriment pendent. A més, s'han denunciat 10 persones més per un delicte lleu de furt.

El dispositiu s'ha centrat en delictes contra el patrimoni i la salut pública, i l'han dut a terme agents de paisà i d'uniforme entre les 00.30 h i les 08.00 h. Segons els Mossos, aquesta zona d'oci de la Barceloneta és "un lloc on delinqüents habituals aprofiten per fer furts o robatoris violents als clients dels establiments" i també on actuen els traficants de drogues.