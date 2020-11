Els Mossos redueixen amb una Taser una noia a l'entrada d'un centre mèdic de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra van reduir dimecres amb una pistola elèctrica una noia de 26 anys, Paula Parra, a l'entrada d'un centre mèdic de Sabadell. L'actuació s'ha conegut després que en les últimes hores hagi circulat un vídeo de la intervenció, en què es veu com els agents fan ús de la Taser. Irídia ha considerat en un tuit que l'actuació "és molt preocupant i desproporcionada".

Atenció‼️



Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de @mossos és molt preocupant i desproporcionada.



Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 📲 saidavi@iridia.cat #StopTaser pic.twitter.com/lLkWqnichW — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 26, 2020

Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van passar a les 13 h, quan van rebre un avís dels treballadors del centre que demanaven la presència policial perquè la noia, que tenia visita, volia entrar amb la seva mare però el protocol pel covid-19 ho impedia. Com que la mare no la podia acompanyar, ella es va posar nerviosa, expliquen els Mossos, que afegeixen que va causar danys al centre i va agredir el personal sanitari.

Un cop alertats pels treballadors, agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van actuar i van intentar immobilitzar la noia, manifesta la policia. Segons el seu relat, dos policies van resultar ferits lleus pels cops que van rebre de la noia. Després de diversos avisos, asseguren els Mossos, van decidir fer servir la Taser. A continuació, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la noia a un centre hospitalari.

La noia, en declaracions a TV3, nega que agredís el personal mèdic i assumeix que va donar una puntada de peu a un dels agents, però després que aquest hagués utilitzat la Taser. "No arribo a 1,60, fas una clau i m'immobilitzes ràpid, no fa falta això", ha explicat la Paula, que ha denunciat que un cop la tenien immobilitzada a terra li van seguir aplicant descàrregues elèctriques. La noia denunciarà l'agent que va utilitzar la Taser.

Els Mossos van detenir-la per un delicte d'atemptat a l'autoritat als agents i per un altre de danys al centre mèdic i ha passat la nit al calabós. No consta que la policia hagi obert cap investigació per l'actuació, que, en principi, com estableix el protocol d'ús de la pistola elèctrica, hauria hagut de quedar enregistrada per la càmera que portava al pit l'uniforme de l'agent que va fer-la servir.