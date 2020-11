Sàmper defensa l'actuació dels Mossos amb una Taser per reduir una noia

Tancament de files del departament d'Interior davant l'actuació dels Mossos d'Esquadra amb una Taser per reduir una noia a Sabadell. Després que s'hagi difós un vídeo del moment, el conseller Miquel Sàmper ha defensat l'ús de la pistola elèctrica i ha dit que una intervenció física podia ser "molt pitjor" perquè la persona estava "molt alterada". Per a Sàmper, una reducció feta per dos o tres mossos hauria tingut "més riscos" que fer servir la Taser. En declaracions recollides per l'ACN, el conseller d'Interior ha argumentat que l'ús de la pistola elèctrica és un últim recurs i per a pocs casos, com el d'aquest dimecres a l'entrada d'un centre mèdic de Sabadell. Ha afegit que els Mossos han fet servir aquesta arma, que la tenen des de l'estiu del 2018, en 111 actuacions, inclosa la de dimecres.

Sàmper ha justificat que en "una agitació tan important" hi havia el risc que la noia, "segurament amb la tensió arterial elevada", patís un infart o una lipotímia amb una intervenció física dels agents. "Es va generar un moment de molta tensió, amb gent que estava esperant per ser visitada pels metges. Els mateixos metges tenien por per la seva integritat i van cridar els Mossos. L'episodi és molt clar d'una persona que ha perdut els nervis. No en sé les causes, però estava en un procés en què la reducció és molt complicada", ha assegurat el conseller. Malgrat la defensa de l'actuació, Sàmper ha admès que es revisen les imatges, però fonts d'Interior han explicat que, amb la informació de què es disposa fins ara, no s'ha obert cap informació reservada –un expedient intern d'investigació.

La posició del conseller coincideix amb la del sindicat SAP-Fepol, que també ha defensat la intervenció i ha lamentat "l'intent de criminalització" dels Mossos. Segons el sindicat policial, la càmera que portava al pit de l'uniforme l'agent que va utilitzar la Taser va enregistrar l'actuació, com estableix el protocol. En canvi, el Síndic ha obert una investigació en què ha demanat informació als Mossos i el codirector d'Irídia, Andrés García Berrio, ha argumentat que en el vídeo del moment es detecten "indicis de desproporcionalitat". "Es veu la persona que és a terra i ja se li hauria aplicat la primera descàrrega de Taser i possiblement n'hi apliquen dues més quan hi ha una clara superioritat d'agents al seu voltant i es poden fer servir altres usos de la força menys lesius", ha apuntat.

L'afectació de la descàrrega

Segons García Berrio, "no es té en compte l'afectació emocional i psicològica que té la descàrrega elèctrica i el trauma que pot generar". Per això ha criticat que s'utilitzés la Taser "quan hi ha altres mecanismes com la mediació o la intervenció del personal psiquiàtric que era allà". El codirector d'Irídia ha afegit que no hi havia armes i ha considerat que no existia una situació "de risc real per a la vida o la integritat física de les persones". "No es preveu per a aquest tipus d'actuació l'arma Taser, que té un impacte lesiu", ha conclòs García Berrio, que ha reclamat una investigació als Mossos i a la justícia en cas que la noia ho vulgui fer. Irídia s'hi ha posat en contacte i ella va assegurar aquest dijous, en declaracions a TV3, que denunciaria l'agent que va fer servir la Taser.

La noia, Paula Parra, de 26 anys, va negar que agredís el personal mèdic i va assumir que havia donat una puntada de peu a un agent, però després que aquest hagués utilitzat la pistola elèctrica. També va explicar que un cop la tenien immobilitzada a terra li van seguir aplicant descàrregues elèctriques. Segons els Mossos, la noia volia entrar amb la seva mare al centre mèdic, on tenia visita, però el protocol pel covid-19 ho impedia, i va causar danys i va agredir els treballadors. La policia va manifestar que agents de l'àrea regional de recursos operatius (ARRO) van intentar immobilitzar la noia i dos d'ells van resultar ferits lleus pels cops que van rebre. Els Mossos van relatar que, després de diversos avisos, van fer servir la Taser. També van detenir la noia per un delicte d'atemptat a l'autoritat als agents i per un altre de danys al centre mèdic.