Els Mossos aparten un agent per haver pegat a un home que s'havia saltat el toc de queda a Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra van apartar un agent de les seves funcions aquest dissabte per haver pegat la nit anterior a un home que s'havia saltat el confinament nocturn a Ciutat Vella. En un vídeo es veu com, després d'una breu discussió amb un home que incompleix el toc de queda, un agent li pega i el tira a terra. A les imatges apareixen altres agents que presencien els fets, que acaben amb la detenció del jove. Arran del vídeo captat per un veí, el cos policial ha informat de l'obertura d'una informació reservada per analitzar l'actuació de l'agent, aclarir amb precisió els fets i determinar l'obertura d'un expedient disciplinari si es confirma que va incórrer en mala praxi.

L'agent, de la unitat ARRO de la regió policial de Barcelona, participava la nit de divendres a dissabte en un dispositiu per vetllar pel compliment de les restriccions de mobilitat i les mesures adoptades per prevenir el contagi del coronavirus quan, cap a quarts d'una de la nit, va veure una dotzena de persones a la plaça del Pes de la Palla, al barri de Raval. Els agents que participaven en el dispositiu van comprovar que el grup de dotze persones estaven consumint begudes alcohòliques al carrer i que incomplien la restricció de mobilitat pel toc de queda, de manera que els van identificar.

Un testimoni va gravar des d'un balcó com un dels agents de l'ARRO discutia amb un dels joves i li acaba pegant i empenyent-lo fins a fer-lo caure a terra, on el redueix mentre discuteixen i el jove demana ajuda. Dos agents més es van sumar a ajudar en la detenció. El jove va acabar arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un altre de lesions i va passar a disposició judicial dissabte. Va quedar en llibertat amb càrrecs.

Un cop els Mossos van tenir coneixement de les imatges, dissabte passat a la tarda, van apartar l'agent de les seves funcions a l'ARRO i li han obert una informació reservada per determinar si es va extralimitar en la seva actuació a l'hora de mantenir-se en els principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència. L'agent apartat formava part d'una dotació de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona que en aquell moment vetllava pel compliment de les restriccions de mobilitat i les mesures adoptades en el marc del context sanitari del covid-19.