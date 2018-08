Els Mossos d'Esquadra arresten un lladre a Sant Cugat quan fugia en autobús

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a la tarda un home de 43 anys després de cometre, pressumptament, un robatori en una finca de Terrassa, la capital del Vallès Occidental. Des del perfil oficial a Twitter, el cos policial català ha explicat que els agents han arrestat el delinqüent quan fugia en autobús a Sant Cugat, a uns 20 quilòmetres de la casa on hauria comès el robatori. Els agents es trobaven realitzant un control policial de prevenció de robatoris a domicilis juntament amb la Policia Local de Sant Cugat del Vallès.





Detenim un lladre a Sant Cugat quan fugia en autobús després de cometre un robatori en una finca de Terrassa. Portava joies d’or i dues bicicletes plegables pic.twitter.com/0NIFORqb0x — Mossos (@mossos) 7 d’agost de 2018





En el moment de la detenció, el lladre duia a sobre diverses joies d'or, amagades dins la gorra, i dues bicicletes plegables que, pressumptament, hauria pres de la propietat de Terrassa, una de les dues capitals del Vallès Occidental juntament amb Sabadell.



Gràcies a la col·laboració del conductor del l'autobús, els Mossos han pogut saber que l'home havia pujat al vehicle a Terrassa amb una motxilla, on hi havia roba i sabates per poder canviar-se, així com també dos tornavisos i una parella de guants.