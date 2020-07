Els Mossos busquen el responsable de l'incendi que ha deixat dues dones ferides al Vendrell

Dues dones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, en l'incendi provocat en un pis al Vendrell aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra busquen ara el responsable del foc, segons han confirmat a l'ARA.

Els Bombers han rebut l'avís a les 4.08 hores d'aquest dimecres per un incendi al carrer del Mig. A l'arribar han comprovat que el foc afectava un pis de la quarta planta i estava totalment desenvolupat.

Poc després de les 4.30 hores, el foc s'ha donat per controlat. En les tasques d'extinció hi han treballat cinc dotacions de Bombers, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les dues dones cremades, que són família, i una tercera persona per inhalació de fum.