Desnonen una família amb tres fills a Gràcia tot i la resistència veïnal

La resistència veïnal durant més de quatre hores no ha pogut impedir el desnonament de la família del Juan, la Livia i els seus tres fills, un dels quals menor d'edat, al barri de Gràcia de Barcelona. Després d'un llarg matí, els Mossos d'Esquadra han fet efectiu el desnonament entrant per la finestra de l'edifici de Travessera de Gràcia i tirant la porta a terra del pis de la família, que no podia assumir l'augment del lloguer de 1.000 a 1.300 euros que els exigeix la propietat. Era el tercer intent de desnonar aquesta família. El desnonament arriba només uns dies abans que puguin entrar a viure en un pis adjudicat per l'Ajuntament, el 15 de gener.

Abans de fer efectiu el desnonament, els Mossos d'Esquadra han carregat contra desenes de persones que s'han concentrat a l'exterior del 274 de Travessera de Gràcia per evitar que fessin fora de casa seva la família del Juan i la Livia. No ha servit de res que l'alcaldessa, Ada Colau, hagi demanat al departament d'Interior que aturés la intervenció policial. Segons ha dit en un tuit, la Generalitat i els jutjats estaven informats que l'Ajuntament havia assignat un pis a la família. "És incomprensible i intolerable aquest desplegament policial", ha etzibat Colau, que ha assegurat que s'ha posat en contacte a través d'una trucada telefònica amb Interior per demanar que aturessin "immediatament" la intervenció.

651x366 Els Mossos carreguen en el tercer intent de desnonar una família amb tres fills a Gràcia / C.L. Els Mossos carreguen en el tercer intent de desnonar una família amb tres fills a Gràcia / C.L.

Les reclamacions no han tingut cap efecte i cap a dos quarts de 12 els Mossos han començat a accedir a l'immoble per fer fora tant els concentrats a dins del bloc com als inquilins del pis. Els agents han fet servir una escala de mà per accedir a l'edifici per una finestra del local que hi ha a la primera planta de l'immoble. Segons alguns testimonis els agents també hi haurien accedit simultàniament per la porta principal, fet que ha deixat els concentrats a dins entre dos cordons policials. El Sindicat de Llogaters ha denunciat que diverses persones han resultat ferides per cops de puny a l'estómac i la cara durant el desnonament i que alguns agents anaven armats amb pistoles de foam i "molts" no duien la identificació reglamentària.

Aquest company i veí de Gràcia ha patit agressions policials dins l'edifici, després que els Mossos impedissin gravacions. Cops de puny a l'estómac i a la cara.



Hola @MiquelBuch? #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/IvCbEBFJcb — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

"El dispositiu que s'ha muntat avui era totalment prescindible. Tots sabíem que podia haver-hi problemes si es desplegava el dispositiu perquè hi havia molta gent a l'edifici protegint la família", ha dit la coportaveu del sindicat, Marta Ill. El desnonament estava previst per a primera hora del matí, però abans una cinquantena de membres d'entitats per la lluita de l'habitatge i veïns mobilitzats s'havien tancat dins la finca com a resistència. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha qualificat el procediment d'un "absolut despropòsit" i ha exigit responsabilitats tant al jutjat que ha ordenat el desnonament, com al departament d'Interior: "Aquests protocols s'han de revisar", ha conclòs Martín.

El departament d'Interior ha remarcat que el desnonament d'aquest divendres al matí "ha sigut per ordre judicial" i que, "malgrat que s'han fet totes les gestions que s'han pogut", finalment, el jutge ha decidit executar-lo. La comitiva judicial va suspendre el segon desnonament el 10 de desembre, però agents dels Mossos van accedir a l'edifici i la propietària va intentar que s'efectués el llançament. "No ens sembla un desnonament normal", diu Ill, que remarca que es tracta d'una decisió judicial que ja s'havia pres. "És obvi que no és un atac només a la família, també al moviment de la lluita per l'habitatge", ha afegit.

ATENCIÓ! El Jutjat i els Mossos pretenen reventar el portal de la casa 😡 Alerta @centre_IRIDIA.



Tot aquest desplegament absurd per desnonar una família que ja ha demostrat que el 15 de gener marxa a un pis de l'ajuntament.



CAP VEÏNA FORA DEL BARRI! pic.twitter.com/HsKj6thVTs — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

El Sindicat de Llogaters ha ofert una alternativa pròpia a la família del Juan i la Livia fins que, finalment, puguin accedir al pis que ja tenen adjudicat per la Mesa d'Emergència. "No ens sentim derrotats. Al contrari, ens sentim guanyadors", ha dit la Livia al conjunt de persones que es concentraven minuts després que ells haguessin hagut de marxar de casa seva. "Volem donar visibilitat a aquestes situacions i que ningú senti vergonya per haver de passar un desnonament invisible perquè no hi hagi una llei que reguli aquests preus i els propietaris vulguin enriquir-se", ha afegit. El Juan ha agraït la resistència "d'hores" dels manifestants i els ha animat a continuar: "A nosaltres ens han fet fora ara. Demà serà una altra família i hem de lluitar per ells".

Un cas paradigmàtic

El del Juan i la Livia és un intent de desnonament que el Sindicat de Llogaters entén com a paradigmàtic i que apel·la a tothom, no només a les classes més baixes: per l'elevat import del lloguer, perquè la propietat és un particular local i pels esforços realitzats pels inquilins per arribar a un acord i seguir pagant. La propietària del pis on viu aquesta parella i la seva família, al barri de Gràcia de Barcelona, va iniciar un procés de desnonament contra ells perquè no van poder assumir la pujada del lloguer que els proposava, de 1.000 a 1.300 euros mensuals.

La parella, amb tres fills, fa 17 anys que viu al barri, 12 dels quals en aquest pis. A més, segons les entitats en lluita per un habitatge digne, sempre han pagat els rebuts del lloguer fent "grans esforços" per aconseguir els 1.000 euros mensuals. De fet, expliquen que, un cop la propietat ja els havia rescindit el contracte, la parella va seguir abonant aquests imports –fora de contracte– durant 12 mesos per facilitar una negociació amb la propietat.

Aquesta pràctica, la de seguir pagant fora del contracte, es coneix com a vaga parcial: els inquilins continuen consignant el lloguer als jutjats per demostrar la voluntat de pagar i el rebuig a una pujada que consideren abusiva. Segons les entitats que lluiten per un habitatge digne, aquest procediment facilita que les dues parts acabin seient a negociar. En aquest cas, però, això no ha sigut així, i la propietària ha continuat reclamant la pujada del lloguer.