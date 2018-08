Els Mossos denuncien per homicidi imprudent els dos monitors del nen ofegat a les Borges Blanques

Els Mossos d'Esquadra han denunciat per un presumpte delicte d'homicidi imprudent els dos monitors del nen de vuit anys que va morir dijous ofegat a la piscina del club de tenis de les Borges Blanques (Garrigues), quan es trobava amb altres menors en un campament d'estiu.

Els Mossos van rebre dijous un avís cap a les 12.45 h del migdia alertant dels fets, i es van traslladar fins al lloc diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter, tot i que ja no van poder fer res per salvar la vida del nen.

El menor mort formava part d'un grup de deu nens que estaven de campaments d'estiu amb dos monitors que tenien la titulació pertinent. En aquests campaments, organitzats per l'associació Esport Actiu, es portaven a terme activitats de natació, esport, tenis i tallers de manualitats.

Després d'aquests fets, el jutjat de Lleida va obrir una investigació per determinar les causes exactes que van provocar la mort per ofegament del nen.

Segons han informat a l'agència Efe els Mossos d'Esquadra, després de prendre declaració als dos monitors, s'ha denunciat com a investigats aquestes dues persones per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. Malgrat estar encausats com a investigats, els dos monitors estan en llibertat. Fonts dels Mossos d'Esquadra han detallat que un dels monitors és menor d'edat.