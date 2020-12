Els Mossos denuncien tres persones a Ripoll per gravar i fer circular un vídeo on es veu un avi abans de morir cremat

Els Mossos han denunciat penalment tres veïns de Ripoll per haver enregistrat i fet circular un vídeo on es veia la víctima d'un incendi mortal, al balcó, en els seus últims instants de vida. El foc va tenir lloc el 20 de novembre i va provocar la mort d'un home de 84 anys que vivia en un pis cèntric de la població, al carrer Monestir. El vídeo va ser enregistrat per un dels veïns i la gravació va circular ràpidament entre els habitants de Ripoll a través d'aplicacions de missatgeria i xarxes socials.

Les imatges, amb un contingut altament sensible, van provocar un greu perjudici a la família del difunt, i per això els Mossos de la comissaria de Ripoll van començar una investigació que ha acabat amb la denúncia penal dels responsables del vídeo. Els tres denunciats són un home i dues dones, entre elles l'autora del vídeo i els culpables d'haver-lo enviat a xats massius, i la policia els acusa d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. En el moment que la gravació va ser difosa per aquests xats va començar una circulació descontrolada i massiva entre més persones de la població i de tot Catalunya.

Pel seu caràcter especialment sensible i delicat, la policia considera que difondre aquestes imatges suposa un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets que vulnera "de manera flagrant" la intimitat de la víctima mitjançant l'obtenció i difusió il·legítima d'imatges personals, amb l'agreujant de la manera com va morir la víctima.