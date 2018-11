Els Mossos desallotgen una casa ocupada a Gràcia

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant, des de primera hora d'aquest dimecres una casa ocupada al carrer Torrent de les Flors, al barri de Gràcia de Barcelona. L'actuació policial manté la via tallada entre Sant Lluís i Encarnació.

El Sindicat de Barri de Gràcia assegura que la casa tenia data oberta per ser desallotjada –l'actuació es podia fer entre els dies 15 i 30 d'aquest mes– després de més d'un any d'ocupació i que els plans de la propietat passen per construir-hi pisos turístics. Quatre dotacions de Mossos d'Esquadra treballen en el desallotjament.

📢 Alerta desnonament a Gràcia ⛔️



5 persones al carrer perquè BCN Villa Spa faci pisos turístics.



📆 Data oberta del 15 al 30 de novembre

🚩 Torrent de les Flors 50 #ProuDesnonaments #NoMarxem #EnsQuedem pic.twitter.com/TofkKxkul2 — Sindicat de Barri - Gràcia (@SindicatGracia) 12 de novembre de 2018

El Sindicat informa a través de Twitter que totes les persones que hi havia a l'interior de la casa ja han sigut desallotjades i que demanen que no s'hi acosti més gent.