Els Mossos detenen l'alcalde de Miravet per presumpta violència masclista

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts a la tarda l'alcalde de Miravet (Ribera d'Ebre), Antoni Borrell, per un suposat delicte de violència masclista. Segons ha pogut saber l’ACN, està acusat d’haver agredit la seva parella. Es dona el cas que Borrell ja va estar detingut la setmana passada -el 25 de març- pel mateix tipus de delicte.

L'alcalde de Miravet ha passat aquest dimecres al matí a disposició de la jutgessa de Falset, que ha decidit llibertat amb càrrecs i mesures cautelars d'allunyament de la denunciant.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que Borrell no ha acceptat la comissió dels fets, motiu pel qual no s'ha pogut celebrar el judici ràpid que permet la llei per aquests delictes. La causa es jutjarà en un jutjat penal.

Borrell, de 52 anys, ocupa el càrrec des del 2007 encapçalant una candidatura vinculada a ERC i no es presentarà als comicis municipals del 26 de maig.