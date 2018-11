Els Mossos detenen a Valls un traficant de drogues que anava armat

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un traficant de drogues a Vall que duia una arma de foc amagada a la part de darrera del comptaquilòmetres del seu vehicle. L'arrestat, segons ha explicat aquest dissabte la policia, és un home de 37 anys i veí de Valls que va ser aturat per una patrulla de seguretat ciutadana després de fer diverses maniobres evasives amb el seu cotxe en detectar la presència policial.

En el vehicle, els agents van poder localitzar al costat del canvi de marxes una bossa de plàstic amb diverses paperines de cocaïna. A més, també hi van trobar gairebé 2.000 euros en efectiu. Arran d'aquesta detenció la policia catalana va arrestar tres persones més, de 22, 33 i 63 anys, veïns de Valls i Santa Coloma de Gramenet. Al de 22 anys se l'acusa de tràfic de drogues i als altres dos d'un delicte de desobediència.

Els fets es remunten a dimecres al matí. Després d'aturar el vehicle sospitós, la patrulla va detectar el nerviosisme del conductor i van decidir fer un escorcoll superficial tant a l'home com al seu vehicle. D'aquesta manera, els agents van poder localitzar, al costat del canvi de marxes, una bossa de plàstic amb diverses paperines de cocaïna. A més, també hi van trobar prop de 2.000 euros en efectiu.



Davant d'això, els agents van traslladar el detingut i el vehicle a dependències policials per poder fer un registre del vehicle més exhaustiu. Això va permetre als mossos trobar una arma de foc de 9 mil·límetres amb munició real al carregador, tot amagat darrere del quadre del comptaquilòmetres del cotxe.



A partir d'aquesta detenció, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona van assumir el cas, que va acabar amb la detenció dels altres tres homes. Un cop comprovades les seves relacions amb el cas, després de prendre declaració amb lletrat, els mossos van deixar sense efecte els dos detinguts per desobediència a l'espera de ser citats pel jutge.

Entrada i escorcoll en un pis

La investigació va continuar dijous, amb una entrada i escorcoll en un pis situat de Valls que els detinguts feien servir per emmagatzemar la droga i poder vendre-la al detall a compradors d'arreu del Camp de Tarragona.



Els mossos hi van localitzar 1.060 grams de cocaïna, una bàscula de precisió, bosses de plàstic retallades i filferros per preparar paperines de venda al detall, 2.000 euros en bitllets petits i material emprat per adulterar la cocaïna abans de la venda al consumidor final. A més, també van trobar anotacions a mà dels guanys i despeses del grup.

Els detinguts van passar ahir divendres a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.