Detenen dos homes per agredir sexualment dues menors a l'Hospitalet i Mataró

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana, amb pocs dies de diferència, dos homes acusats de cometre dues agressions sexuals a dues menors en diferents localitats catalanes. Dimarts passat, els agents van arrestar un home a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La segona detenció es va produir divendres a Mataró (Maresme).

Els dos arrestats ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat provisional mentre s'investiga la causa. El primer detingut, el de l'Hospitalet, és un noi de 25 anys. El segon, el de Mataró, en té "entre 30 i 40", segons han apuntat fonts policials a l'ARA, que han explicat que no han pogut determinar-ne l'edat.

Aquest dissabte a la tarda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que el segon detingut també ha quedat en llibertat provisional. Té una causa oberta que encara s'haurà de concretar si és per abús o per agressió sexual. A més, la jutge ha dictaminat una ordre d'allunyament del presumpte agressor sobre la víctima, tal com havia demanat la fiscalia de menors.

Dijous l'Ajuntament de Mataró va celebrar una junta de portaveus extraordinària per rebutjar, precisament, aquests fets, que es van produir diumenge. En un comunicat, el govern municipal va condemnar aquest cas concret així com la resta de formes de violència de gènere. Al text, l'Ajuntament subratllava que "ja siguin denunciades o silenciades, condemnades per la seva brutalitat o socialment tolerades, les formes de violència sexual, les agressions, l'abús i l'assetjament, són fruit del desig d'exercir el poder, la dominació i el control sobre una dona, per la qual cosa és imprescindible que les mesures per eradicar el fenomen incideixin sobre l'arrel: el patriarcat i la seva expressió més visible, el masclisme".