Els Mossos detenen dos homes per haver extorsionat un empresari de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de gener dos homes per haver extorsionat un empresari de Barcelona, a qui fa quatre anys van reclamar 3.600 euros per uns treballs de manteniment de les eines del seu taller –una quantitat desproporcionada per la feina feta– i després, el 4 de gener, per l'IVA corresponent a aquesta quantitat. L'empresari va abonar els 3.600 euros, tot i que la feina estava feta de manera molt deficient, per estalviar-se problemes amb els detinguts però es va negar a satisfer la segona quantitat. Per aquest fet, els dos arrestats –de 30 i 39 anys, de nacionalitat espanyola, que han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió i un altre d'estafa– van iniciar tot un seguit d'amenaces o coaccions perquè pagués i el van assetjar personalment fins que la víctima va denunciar els fets. Un dels detinguts ja formava part d'un grup criminal desarticulat fa sis anys.



Els Mossos van iniciar una investigació que va permetre localitzar i detenir els dos extorsionadors el dia 8 gener quan s'adreçaven novament al taller a reclamar el pagament. Els investigadors van poder comprovar que un dels dos arrestats ja havia estat detingut per fets similars el 2012 en un operatiu dels Mossos d'Esquadra que va permetre desarticular un clan familiar que per aquest mètode ja va acumular una quinzena de denúncies.



L'any 2012 la unitat central de segrestos i extorsions de la divisió d'investigació criminal va desarticular una organització criminal integrada per cinc membres d'un mateix clan familiar que es dedicava a l'extorsió i l'estafa. Els membres de l'organització es desplaçaven per diversos establiments comercials, tallers i altres locals de petita indústria vinculats al món de la construcció i l'alimentació i oferien serveis d'esmolament d'eines i manteniment de maquinària.



Amb el pretext d'efectuar una demostració dels seus serveis, els autors requerien de manera insistent als responsables de l'establiment, taller o petita empresa que els facilitessin les eines o instruments amb el compromís per part dels autors d'emportar-se els objectes i retornar-los esmolats de manera gratuïta.

Dies després, aquests mateixos individus es presentaven de nou als establiments i exigien una quantitat desorbitada de diners per uns serveis suposadament gratuïts i realitzats de manera demostrativa. En els casos en què les víctimes s’hi negaven, iniciaven un seguit d'amenaces contra el seu patrimoni, com destrosses als locals o eventuals robatoris. A més també amenaçaven la integritat física dels responsables dels negocis i de les petites empreses afectades.



Aquesta és la metodologia que també van dur a terme els dos arrestats, que van passar a disposició judicial el dia 10 de gener i per als quals el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.