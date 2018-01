Els Mossos deixen en llibertat el jove detingut per l'ocupació del rectorat de l'UAB el 2013

Els Mossos d'Esquadra han deixat en llibertat el jove, vinculat a la CUP i al sindicat CGT, detingut a primera hora d'aquest diumenge a Igualada (Anoia) i acusat al costat d'una trentena d'estudiants per l'ocupació durant un mes del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a l'abril del 2013.

Tal i com ha informat la CUP d'Igualada a través del seu compte a Twitter, els Mossos d'Esquadra li han lliurat l'acte d'obertura de judici oral i l'escrit d'acusació per l'ocupació del claustre, a instàncies d'un jutjat de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Després, l'han deixat en llibertat

Ja tornem a tenir en @Carlesd entre nosaltres! Els Mossos l'han alliberat després de passar per Jutjats on li han entregat auto d'apertura de judici oral i escrit d'acusació. pic.twitter.com/uGaHc2WVZv — CUP Igualada (@cup_igualada) 7 de gener de 2018

Segons han informat a Efe fonts policials, l'arrest d'aquest jove s'ha dut a terme aquest matí, per donar compliment a una ordre judicial d'un jutjat de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), que investiga 27 membres de la comunitat educativa de la UAB arran d'una denúncia interposada per la vicerectora d'estudiants d 'aquella època per l'ocupació del rectorat.

Una trentena de persones convocades per la CUP s'han concentrat aquest matí davant la comissaria d'Igualada, on es troba arrestat el jove, per protestar per aquesta detenció, amb una pancarta amb el lema "Si ens toquen a una, ens toquen a totes".

Un mes d'ocupació al rectorat

Uns 200 estudiants - dels quals 27 estan investigats- van entrar el 17 d'abril del 2013 al rectorat de la UAB per forçar que s'apliquessin mocions del claustre de la comunitat universitària en contra de la pujada de taxes del 66% i perquè s'establissin títols especials de transport públic per als alumnes d'aquesta universitat, situada als campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès.

Després d'un mes d'ocupació, 25 estudiants, un treballador del personal d'administració i un treballador del personal docent van ser denunciats per la UAB i finalment imputats per un jutge.

En un comunicat, la plataforma "Som 27 i més" ha assegurat que "defensar l'educació pública no és cap delicte" i ha lamentat la "caça de bruixes" de la qual estan sent víctimes, que consideren que és un dels "cops més durs que s'ha orquestrat des del final de la Dictadura contra el moviment universitari en defensa de l'educació pública".