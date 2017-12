Els Mossos detenen el presumpte autor de la punxada de rodes massiva a l'AP-7

El sospitós d'haver sabotejat desenes de camions provocant la punxada de rodes massiva a l'AP-7 ha sigut detingut pels Mossos d'Esquadra aquest dimarts al matí.

La policia el buscava des que el 5 de desembre va fer el segon sabotatge i va quedar clar que el fet havia sigut provocat i no accidental, com es va pensar el primer dia. Els investigadors li atribueixen els dos sabotatges, no només el segon. Ara treballen per aclarir el mòbil de les accions.

Els investigadors han pogut localitzar el sospitós perquè en la segona acció un testimoni va veure'l baixant del cotxe en un dels punts afectats i dipositant a terra unes peces de ferro; a més a més, una càmera d'una estació de servei va enregistrar el seu vehicle i la seva matrícula.

El dia que una desena llarga de vehicles van quedar atrapats al carril dret de l'AP-7 quan sobtadament se'ls van rebentar les rodes a tots es va creure que havia sigut un accident. La hipòtesi policial parlava d'un camió que havia perdut ferralla a la calçada. Però quatre dies després es van repetir els fets, i aquesta vegada van resultar afectats una trentena de vehicles.

Aquesta segona vegada els Mossos ja van dir que tenien indicis que no havia sigut cap accident i que tenien algunes pistes per localitzar el sospitós. El que no asseguraven era que els dos episodis estiguessin vinculats. Però, segons ha sabut l'ARA, amb la investigació més avançada sí que consideren que van ser dos sabotatges i els atribueixen tots dos a la persona detinguda.