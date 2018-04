Els Mossos escorcollen la casa de l’arrestada pel crim de Foix per esbrinar si hauria utilitzat una serra elèctrica

La unitat de la policia científica de la regió metropolitana sud dels Mossos d’Esquadra torna aquest dijous a Vilanova i la Geltrú, al domicili de Rosa Peral, empresonada com a sospitosa de ser autora del crim de Foix, per esbrinar si ella i Albert López, l’altre acusat, haurien utilitzat una serra elèctrica per esquarterar el cos de Pedro Rodríguez.

Segons han confirmat fonts judicials a l’ACN, la jutge que instrueix el cas, també conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, es basa en una conversa del mòbil de Peral entre ella i un veí, dos dies després de la mort de Rodríguez, el 3 de maig. S’hi llegeix com aquest veí li pregunta sobre l’ús d’una serra elèctrica que l’hauria despertat durant la nit. La magistrada creu que aquest fet estaria relacionat amb el préstec d’una furgoneta que Peral va demanar a un company de la Guàrdia Urbana l’endemà, dia 4, per traslladar un sofà.

Analitzant fotografies del mòbil de Rosa Peral, la jutge ha comprovat que, dues setmanes abans del crim, a la planta baixa de la casa hi havia un sofà sense acabar de muntar davant una paret taronja a mig pintar. En canvi, quan els Mossos van escorcollar l’habitatge el 14 de maig, el sofà no hi era i la paret era de color blanc, motiu pel qual la magistrada sospita que podrien tenir taques de sang provocades per l’ús de la serra i que els arrestats les haurien volgut ocultar.