Veïns de Llançà increpen i acusen de delinqüents un grup de joves que ocupava un pis

Els Mossos es van haver d'endur escortats dilluns al vespre uns joves d'un pis ocupat de Llançà (Alt Empordà) que eren increpats i acusats de delinqüents per un centenar de veïns. L'episodi és molt semblant als que ja es van poder veure a Premià de Mar i Mataró, després que entre alguns veïns es generés la percepció d'inseguretat i això derivés en una organització per plantar cara al col·lectiu al qual atribueixen la delinqüència, mentre es posa en dubte la resposta de la policia. En tots els casos l'etiqueta dels robatoris s'ha penjat a joves immigrants que es pensa que són extutelats, que abans s'anomenaven menes i ara també txarmils.

En aquest context, unes 150 persones es van concentrar a l'Ajuntament de Llançà per denunciar la inseguretat al poble, que des de fa dues setmanes consideren que ha augmentat per diferents robatoris nocturns en interiors d'habitatge mentre els residents hi dormien. Entre els veïns s'atribueixen els delictes als joves i, després de demanar explicacions a l'alcalde i increpar-lo, així com a la resta de forces institucionals, als quals acusen d'"inacció", un grup de persones van anar fins al pis dels nois.

Segons ha explicat l'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, a TV3, és cert que hi ha hagut un repunt de robatoris en habitatges i que la majoria dels nois tenen antecedents policials i són majors d'edat. Guisset ha dit que ja havia demanat al Govern més presència policial davant les queixes per la inseguretat i ha afirmat que notava que augmentava la crispació entre els veïns.

El batlle ha denunciat que l'arribada d’aquests joves genera un efecte crida. Un grup ha marxat del municipi –després de ser escortat pels Mossos–, però "n'hi ha que s'obstinen en ocupar aquests pisos”, explica l'alcalde.

La percepció d'inseguretat tensa la convivència i s'assenyalen joves immigrants

I els experts què hi diuen? Davant dels fets de Premià de Mar i Mataró, el sociòleg i criminòleg Roger Mancho va considerar a l'ARA que són fenòmens que "sorgeixen de la necessitat de sentir-se raonablement segur a l'entorn". "Això depèn dels elements que conformen la seguretat objectiva, com el nombre de delictes. Però després hi entra la seguretat subjectiva: com em sento jo segur al barri, i això depèn de l'experiència personal, les meves relacions, les xarxes socials i els mitjans de comunicació", descriu. I per què s'assenyala un col·lectiu concret? "Que un dia em robés la cartera una certa persona no vol dir que totes aquelles persones amb el mateix aspecte siguin carteristes. Actuem en funció dels biaixos. Pel fet de ser joves s'assumeix un nivell de perillositat més alt que en altres franges d'edat, i també pel fet de provenir d'un determinat territori fora d'Espanya i viure en un pis ocupat", remarca Mancho, que és membre del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

La coordinadora d'incidència de SOS Racisme, Gemma Ferreón, diu que "no sempre és la mateixa gent" la que ocupa un habitatge determinat. "Es reprodueix un discurs que estigmatitza un col·lectiu per uns fets que no s'han demostrat", lamenta Ferreón, que exemplifica que a Premià es va atacar un pis en què "ni tan sols tots són menors o extutelats –el perfil amb el qual se'ls identifica–, encara que després es crea una narrativa que ho tergiversa". Avisa que ja no són casos tan puntuals, després dels assalts de fa un any en centres de menes a Canet de Mar, Castelldefels i el Masnou. "Entenem que els ciutadans vulguin sentir-se segurs, però això no pot derivar en emprendre accions violentes i racistes", valora.