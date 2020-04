Els Mossos alerten d'una estafa a internet: 2.000 dòlars a canvi de no publicar imatges sexuals de l’usuari

Els Mossos han alertat aquest dimarts d’una estafa per extorsió sexual, segons la qual demanarien a les víctimes 2.000 dòlars en bitcoins si no volen que es publiquin imatges seves compromeses mentre consultaven pàgines a internet de contingut pornogràfic.

Segons explica la policia catalana en un comunicat, els autors es posen en contacte amb les víctimes a través d’un SMS o d’un correu electrònic, i per pressionar-les i donar més veracitat a l’estafa els diuen que tenen les seves contrasenyes d’accés al correu electrònic.

Fins ara els Mossos han rebut més d’una cinquantena d’alertes. Segons expliquen en el comunicat, la majoria de víctimes asseguren no haver accedit mai a aquestes pàgines, per la qual cosa "els investigadors pensen que aquests vídeos no existeixen realment i que es tractaria d’una estafa amb enviament massiu de missatges fins a aconseguir que alguna de les persones extorsionades faci el pagament per por que es faci públic el que es coneix com a sextorsió random o aleatòria".

Pel que fa a les dades de contacte i possibles contrasenyes, els Mossos pensen que les poden haver obtingut de bretxes de seguretat en diferents serveis d’internet, i que "en la majoria dels casos es tracta de dades obsoletes". Tot i així, per a les persones que poden haver rebut aquests missatges, els agents recomanen canviar les contrasenyes, tant dels correus electrònics com, fins i tot, dels comptes bancaris. A més de no fer el pagament, aconsellen no contestar cap d'aquests missatges, tampoc descarregar els documents adjunts ni clicar en cap dels enllaços.

Per als casos en què els usuaris haguessin fet el pagament o haguessin detectat moviments no autoritzats als comptes bancaris, els Mossos demanen a les víctimes que interposin la denúncia.