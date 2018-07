Els Mossos han tancat 35 narcopisos en 43 intervencions i han detingut 58 persones aquest 2018

Des que va començar l'any, els Mossos d'Esquadra han efectuat 43 accions en narcopisos, han detingut 58 persones i han tancat 35 domicilis. Un d'ells va ser tancat per insalubritat i també s'hi van dur a terme tres desnonaments. Ho ha explicat aquest matí el conseller d’Interior, Miquel Buch, en resposta a una interpel·lació de Ciutadans.

De la mateixa manera, Buch ha posat en valor la “col·laboració que hi ha i que hi ha de continuar havent” amb l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana. “Els Mossos tenen unitat destinada només a això i la Urbana també”, ha comentat.

Però el conseller ha volgut reclamar que “una tercera pota” s’alineï també amb ells. “És la pota judicial, que també ha d’acompanyar. Els agents fan unes tasques i de vegades no van acompanyades de les penes judicials que haurien de ser. Com que no s’agafen grans quantitats de drogues, hi ha jutjats que no consideren que el que s'ha decomissat és prou gran per actuar i per això treballem amb la justícia perquè no només intervinguem sinó que puguem tancar els narcopisos”, ha dit.

El fenomen dels narcopisos es va disparar fa dos anys i es concentra sobretot a Ciutat Vella.