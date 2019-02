Un menor, autor de sis violacions a Barcelona

Assaltava dones que anaven soles pel carrer a qualsevol hora del dia o de la nit. Les amenaçava fent servir la violència i les agredia sexualment. Els Mossos d'Esquadra atribueixen a un mateix autor sis violacions que van passar a finals d'any a Barcelona: tres al barri del Poble-sec i tres més a Horta (a tocar de la Vall d'Hebron). El 7 de desembre, dos dies després de l'última agressió, la policia va detenir un menor de 17 anys tutelat per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per les tres violacions a Horta. La investigació dels Mossos s'havia intensificat perquè en onze dies el noi havia comès cinc agressions sexuals –entre les del Poble-sec i les d'Horta–. "Quan el vam detenir pels casos d'Horta no teníem proves per atribuir-li els del Poble-sec, però ja treballàvem amb aquesta hipòtesi", explica l'inspector Pere Pau Guillén, cap de la divisió d'investigació criminal dels Mossos a Barcelona.

La identificació de l'agressor no va ser fàcil perquè el menor, quan atacava les víctimes –a dues també els va robar–, sempre es tapava la cara. Les dones –d'edat mitjana i avançada– no el podien reconèixer i actuava en espais on no hi havia càmeres de videovigilància. El noi no tenia antecedents per cap altre delicte, però un cop detingut per les tres violacions d'Horta els Mossos van treballar per buscar els vincles amb les tres agressions del Poble-sec, que havien passat a la zona dels jardins del passeig de Montjuïc. En dos dels casos del Poble-sec se'l va poder situar al barri –al dia i l'hora dels fets– perquè hi havia imatges de càmeres de seguretat de la zona pròxima on van passar les violacions, i en el tercer per imatges del metro. L'anàlisi de les proves d'ADN ha certificat que el menor, a part de les tres agressions sexuals d'Horta, era l'autor de les tres violacions del Poble-sec.

Situació d'alarma social

Guillén reconeix que al Poble-sec hi havia alarma social i sensació d'inseguretat arran de les tres agressions. L'inspector concreta que la primera es va produir a finals d'octubre i que la següent no va ser fins a finals de novembre. Aleshores es van encadenar totes les violacions: les del Poble-sec i les d'Horta. El noi, explica Guillén, actuava als dos barris perquè "hi tenia vincles".

El detingut està tutelat per la DGAIA perquè és un menor estranger que va arribar sol a Catalunya (un 'mena'). El 8 de desembre, l'endemà de la detenció, el jutge de menors va acordar l'internament del noi en un centre de justícia juvenil de règim tancat. La DGAIA considera que els fets "són molt greus" i que "cal actuar contra les agressions sexuals sempre". Per això col·labora tant amb els Mossos com amb la justícia.