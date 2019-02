Els Mossos desallotgen les casetes del carrer Encarnació de Gràcia

Els veïns que lluiten des de fa tres mesos per salvar dues casetes històriques del carrer Encarnació de Gràcia i l'alzina bicentenària que hi ha el jardí viuen una muntanya russa. Després que la setmana passada el govern d'Ada Colau anunciés que accepta tirar endavant l'expropiació d'aquest espai per destinar-lo a una escola bressol, un jardí públic i pisos dotacionals, avui han vist com els Mossos d'Esquadra els desallotjaven de l'espai, després de la demanda presentada per la propietat de les finques, Encarnación Invest SL. De fet, la plataforma Salvem l'Alzina, que ja sabia que el termini per al desallotjament vencia demà, havia convocat avui un esmorzar al jardí per intentar impedir l'acció policial. Finalment, però, els veïns han sigut desallotjats i ara convoquen una protesta per a aquest vespre i insten a mantenir l'activitat a les portes de les finques per evitar que la propietat pugui tirar endavant el projecte per convertir les casetes en 28 pisos. El govern municipal, al seu torn, defensa que continua endavant amb el pla d'expropiar les finques –que haurà de ser aprovat pel ple– i que va intentar mediar per evitar que els antiavalots fossin els encarregats de buidar l'espai.

Els veïns expliquen, de fet, que ahir van parlar amb un mediador de la policia que els va assegurar que ja era tard per frenar el desallotjament. Aquest matí, quan han començat a arribar fins al lloc vehicles policials, alguns veïns s'han assegut en un dels accessos i la policia els ha anat retirant per procedir al desallotjament. "Ja els havíem dit que som veïns i que faríem una resistència pacífica", expliquen des de la plataforma, sorpresos pel gran dispositiu policial desplegat. La plataforma, de fet, s'havia obert a deixar entrar els operaris que han de fer els treballs d'apuntalament necessaris per assegurar l'espai. Tot i que els han assegurat que no es tiraran endavant els treballs de demolició previstos, en demanen garanties, ja que de moment el consistori no ha pogut revertir la llicència concedida per a l'enderroc.

"El que està passant amb l'alzina i les casetes és un nou exemple de l'especulació que patim, cada cop més, a la Vila de Gràcia", lamenten. El pla municipal per expropiar l'espai i destinar-lo a equipaments i habitatge dotacional, però, continua endavant. Els veïns pensaran ara la manera de mantenir la mobilització des de fora del recinte.

Colau expropiarà les casetes històriques del carrer Encarnació

La setmana passada el regidor del districte, Eloi Badia, va informar que el seu equip havia pres la decisió d'expropiar l'espai per evitar que es convertís en una nova promoció immobiliària. La idea era conservar les casetes i l'alzina bicentenària del jardí, que és el que va motivar la reacció veïnal, i destinar-ho a una escola bressol, un jardí públic i pisos dotacionals. Un pla ben vist per la plataforma però que encara ha de ser aprovat pel ple. Badia es va mostrar convençut, llavors, de poder resoldre el conflicte a través de la mediació i no a través, com a ha passat, dels antiavalots.

Els veïns han alertat a través de les xarxes socials que el dispositiu policial que s'ha desplaçat al carrer Encarnació per fer efectiu el desallotjament és molt gran i per això han fet una crida a tothom a concentrar-se davant de les casetes com ja van fer quan van aconseguir frenar la tala de l'alzina i la demolició de les finques.

Així és el projecte immobiliari que amenaça les casetes de Gràcia

La polèmica va esclatar ara fa tot just tres mesos, quan el teixit veïnal de Gràcia va alertar dels plans de demolició i tala de l'arbre i va ocupar l'espai per impedir-ho. El consistori va iniciar llavors la negociació amb la propietat per intentar mantenir tant l'alzina com l'essència de les casetes. Però després de no arribar a cap acord de compra, va dir que engegava la via de l'expropiació, que ara s'haurà d'aprovar al ple i que, de moment, no s'ha dimensionat en termes econòmics.