Els Mossos investiguen una baralla multitudinària a Cornellà que ha deixat tres ferits greus

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla multitudinària que ha deixat tres persones ferides greus a Cornellà aquesta matinada. Els fets han tingut lloc a la carretera d'Esplugues. De moment els agents han identificat els tres ferits i busquen la resta d'implicats.

Diversos veïns van alertar els serveis d'emergències. Quan els agents van arribar a la zona ja no hi havia ningú, però poca estona després l'Hospital de Viladecans els informava que havia rebut tres pacients amb lesions compatibles amb les que hi havia hagut durant la baralla. Alguns testimonis dels fets han penjat les imatges a les xarxes socials. Identifiquen alguns dels participants com a membres del grup ultra dels Boixos Nois, un extrem que no confirma la policia catalana.

En les imatges s'observa com alguns dels autors de les suposades agressions tornen a colpejar els ferits quan ja estan mig inconscients a terra. Les tres persones estan ingressades en estat greu.