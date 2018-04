Una baralla a Cornellà deixa tres ferits, un de greu

Un grup de gitanos de Gavà d’entre 15 i 19 anys van sortir de festa divendres a la nit per celebrar que un de la colla complia 18 anys. Els joves van anar a una discoteca de Cornellà de Llobregat. A la sortida, cap a les sis del matí, es van barallar amb un altre grup, que va utilitzar una violència absolutament brutal. Els nois que celebraven l’aniversari van rebre una pallissa que va ser enregistrada per diversos veïns. A les imatges es veu com els agressors claven puntades de peu a la cara a nois que ja són a terra inconscients i fins i tot els colpegen amb bastons al cap quan ja no es poden defensar. També haurien utilitzat navalles, ja que les víctimes presenten ferides d'arma blanca.

Els Mossos d’Esquadra van rebre diverses trucades alertant-los de la baralla, però quan van arribar al lloc dels fets, a la carretera d’Esplugues de Cornellà, ja no hi quedava ningú. Els agressors s’havien escapat i les víctimes havien desaparegut. Hores més tard els agents van rebre una trucada de l’Hospital de Viladecans per informar-los que havien ingressat tres nois per ferides que podrien ser d’una baralla. Al cap d’una estona, a causa de la gravetat de les ferides els van traslladar a l’Hospital de Bellvitge. Ni l’hospital ni els Mossos van proporcionar ahir més informació, a l’espera de veure com evolucionen els ferits i la investigació. Els amics i familiars de les víctimes sí que van donar més detalls. “Un d’ells s’està plantejant la vida”, va explicar ahir a la tarda a l’ARA un amic del noi, mentre esperava notícies de l’UCI a Bellvitge. El ferit greu és el jove que celebrava l’aniversari, segons els familiars. A més dels cops al cap, té una ganivetada al coll i una altra a l’abdomen. Els altres ferits tenen 17 i 19 anys. Hi podria haver més joves ferits, però menys greus.

Ahir a l’Hospital de Bellvitge hi havia més de 60 persones, entre amics i familiars de les víctimes. “Déu els ho farà pagar molt car”, deia convençut un d’ells, mentre un altre afegia: “Esperem que la justícia els trobi...” Alguns d’ells havien vist els vídeos que durant aquest cap de setmana han circulat per internet i estaven desfets: “Una cosa és clavar-se quatre mastegots, però allò... quina mala sang, fer una cosa així”, deia un senyor gran mentre picava suaument amb el bastó a terra. “Jo no vull ni mirar els vídeos”, va concloure. L’oncle del noi va explicar que els familiars més pròxims preferien no fer declaracions i es va limitar a explicar que estaven “desfets” i que no entenien per què l’altre grup va utilitzar tanta violència. L’oncle del noi es referia al moment en què es veu com les víctimes ja són a terra possiblement inconscients i els agressors tornen amb bastons que han trobat per pegar-los violentament.

Investigació oberta

Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte i ahir, al tancament d’aquesta edició, encara no hi havia cap detingut. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets. Han entrevistat els familiars i analitzen els vídeos que s’han difós per la xarxa. També hi podria haver imatges de la discoteca on van anar —on, segons sembla, no hi va haver incidents— que podrien ajudar a reconèixer els agressors. En alguns d’aquests locals se solen fer fotografies del públic constantment per penjar-les a les xarxes socials. A les imatges dels diferents vídeos que ahir corrien per les xarxes socials, on se sent algun crit que podria implicar un grup ultra del Barça, es veu com un dels principals agressors, que pega amb un bastó al noi estès a terra, va rapat. Aquesta característica pot fer que sigui més fàcil identificar-lo.