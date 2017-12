Els Mossos investiguen un segon incident a la segona residència de la fiscal en cap de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un suposat intent de robatori a la segona residència de la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, aquest dimarts a la matinada. Es tracta del segon incident en aquest habitatge, situat a Planoles (al Ripollès), ja que fa un mes Magaldi ja va denunciar que algú havia tallat la calefacció i el sistema de reg automàtic de la llar i havia desconnectat l'antena de televisió després de forçar un traster.

Els Mossos han rebut l'avís aquest mateix dimarts a les 00.30 h que havia saltat l'alarma de la segona residència de la fiscal. Una patrulla policial s'ha traslladat a la casa, on ha constatat que hi havia una finestra trencada, per la qual cosa, perquè no quedés l'habitatge obert, s'ha custodiat tota la nit fins que s'ha pogut reparar l'incident.

En aquesta ocasió, de moment encara no consta cap denúncia pels fets. En el primer incident, Magaldi va denunciar la situació i va fer constar davant la policia catalana el convenciment que els fets es devien a la seva condició de fiscal en cap de la Fiscalia de Barcelona.