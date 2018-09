Els Mossos investiguen la mort d'un home de 41 anys en una casa de Maçanet de la Selva

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de nacionalitat romanesa i 41 anys al jardí d'una casa de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva. Han sigut uns veïns els que han alertat que estaven agredint la víctima quan faltaven pocs minuts per les quatre de la matinada. Un cop els agents han arribat al lloc dels fets, s'han trobat el cadàver estès sobre el jardí i el metge forense ha certificat la mort de l'home. Els Mossos han recopilat proves a la casa per intentar buscar els responsables de l'agressió mortal.

Tot apunta que l'home hauria mort a causa de la pallissa per un afer possiblement vinculat amb drogues. Agents de la Unitat d'Investigació Criminal (UIC) i efectius dels Mossos han estat inspeccionant la zona. Al jardí posterior hi han localitzat una plantació de marihuana. Els agents han tallat i recollit les plantes i se les han emportat en diverses bosses. Durant la inspecció a la casa també hi havia la parella de la víctima. Els Mossos s'han endut la dona, visiblement afectada, fora de l'habitatge. El cas està sota secret de sumari.