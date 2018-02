Els Mossos investiguen el robatori d'un camió a Castellbisbal

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un camió a Castellbisbal. El vehicle es va sostreure aquest dimarts d'una empresa del municipi. Com que a Catalunya es manté el nivell 4 -en una escala de 5- d'alerta antiterrorista, els Mossos han avisat del robatori a les policies locals i els cossos de seguretat de l'Estat per localitzar el camió al més aviat possible.

Tot i això, la policia catalana ha descartat que el vehicle es vulgui fer servir amb finalitats terroristes. De moment no hi ha cap indici que vinculi el robatori amb una acció d'aquest tipus.