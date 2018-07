L'excap dels Mossos Ferran López torna a la cúpula del cos com a adjunt

El nou cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari en cap Miquel Esquius, ha nomenat el comissari Ferran López com a adjunt a la prefectura del cos. López, que va dirigir la policia catalana entre el novembre i el juny, torna a la cúpula dels Mossos. Esquius ha recuperat López perquè és una persona de la seva confiança. El comissari Rafel Comes i el comissari David Boneta acompanyaran Esquius i López a la prefectura del cos. Comes assumirà la Comissaria Superior de Coordinació Central, i Boneta, la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

El comissari Joan Carles Molinero, que sota la direcció de Josep Lluís Trapero i López va ocupar la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, passarà a liderar la Comissaria General de Mobilitat. El comissari Xavier Porcuna, que fins ara feia de sotscap a la regió policial de Barcelona, assumirà la Comissaria General d'Investigació Criminal, i el comissari Francesc Xavier Gámez la Comissaria General de Recursos Operatius. Pel que fa a la direcció de la regió policial de Barcelona, l'agafarà el comissari Carles Anfruns.

El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, després del seu nomenament / DANI RÍOS

El comissari Joan Portals, que fins ara liderava la regió policial de Barcelona, ocuparà la direcció de la regió policial metropolitana sud, mentre que el comissari Joan Figuera se situarà al capdavant de l'Escola de Policia de Catalunya. La comissària Alícia Moriana assumirà la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, i l'intendent Josep Codina, la Comissaria General de Relacions Institucionals. Així mateix, la direcció de la regió policial del Camp de Tarragona l'agafarà l'intendent Ramon Chacón, i la de la regió policial del Pirineu Occidental, l'intendent Dani Pérez.

L'intendent Joaquim Bayarri serà el cap de la Divisió de Transport, i l'intendent Miquel Justo, de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat. El càrrec d'adjunt a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial l'ocuparà l'intendent Jordi Gracia Felice i el sotscap de la Comissaria General d'Informació serà l'intendent Eduard Sallent. L'intendent Vicenç Gasulla assumirà el càrrec de sotscap de la Comissaria General de Mobilitat i l'intendent Amadeu Domingo serà el sotscap de la regió policial metropolitana sud.

Amb els canvis, l'intendent Antoni Antolín passarà a ser el cap de l'Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius, mentre que l'intendent Josep Guillot es convertirà en sotscap de la regió policial central.