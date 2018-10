Els Mossos detenen 14 persones per robatoris a domicilis i establiments en una nit

Els Mossos han detingut aquesta nit catorze persones per diferents robatoris en domicilis i establiments. Un dels casos, que ha tingut lloc a Ciutat Vella, ha significat la detenció de sis homes de nacionalitat algeriana, d'edats compreses entre els 17 i els 21 anys, per un robatori amb violència i intimidació. Dos són menors.

Els agents feien patrullaven sense uniforme quan una persona els ha informat que s'acabava de produir un robatori i que tenia localitzats els autors. El testimoni havia observat com sis joves envoltaven un turista i li robaven una cadena d'or d'una estrebada. Gràcies a les descripcions, els agents van detenir els autors del robatori.

En una altra actuació a Sant Martí s'han detingut tres homes de nacionalitat espanyola de 42, 36 i 33 anys i una dona de nacionalitat espanyola de 46 per un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. Els detinguts havien assaltat la víctima quan sortia del pàrquing de la feina en moto. Els quatre individus l'havien envoltat i amenaçat mentre l'agredien per robar-li el vehicle. La víctima s'havia resistit, per la qual cosa havien tirat la moto a terra i li havien provocat danys. Finalment, els autors han marxat sense aconseguir el seu objectiu. Els Mossos els han trobat al voltant del lloc dels fets.



En una tercera actuació a Horta-Guinardó, agents d'aquesta comissaria han detingut dos homes de nacionalitat georgiana de 28 i 34 anys per un delicte de robatori amb força a l'interior de domicili en grau de temptativa. La policia ha estat alertada que uns homes forçaven la porta d'un edifici. Els agents que hi han anat han vist dos individus que sortien corrents de la zona, els han aturat i han comprovat que duien elements per cometre robatoris, com ara radiografies o una clau fixa per obrir portes. Els agents, després d'inspeccionar l'edifici, han detectat que algunes portes estaven marcades amb petites peces de plàstic que servien als detinguts per identificar els pisos buits.



Finalment, en un actuació al districte de l'Eixample, una patrulla ha detingut 'in fraganti' un home de nacionalitat espanyola i un altre de nacionalitat hongaresa, tots dos de 38 anys, per un delicte de robatori amb força a establiment en grau de temptativa. Els agents patrullaven pel districte de l'Eixample quan han sentit el soroll de la persiana d'una clínica dental i han observat dues persones que sortien de l'interior. Quan han vist la presència policial han pujat a dues bicicletes i han intentat fugir, però els agents els han pogut aturar i detenir.