Els Mossos detenen el presumpte autor de cinc agressions sexuals al Poble Sec

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat pakistanesa com a presumpte autor de cinc agressions sexuals comeses al barri del Poble Sec de Barcelona entre finals de juliol i setembre. Segons la policia, el detingut seguia la víctima fins a casa seva, aprofitava per entrar a la finca abans que la porta principal es tanqués i, un cop a dins, l'assaltava per darrere amb violència, la subjectava amb força i li tocava les parts íntimes.

A partir de les declaracions de les víctimes i amb la descripció de l'agressor, els Mossos van detenir el 24 d'octubre aquest home, que no tenia antecedents, i el jutge en va decretar l'ingrés a presó.

En tots els casos, els investigadors van constatar que l'autor dels fets actuava sempre amb el mateix procediment. A partir de les declaracions de les víctimes es va poder determinar que totes havien passat pel mateix lloc abans de ser agredides, una zona amb molta afluència de gent del Poble Sec de Barcelona. Amb aquesta informació i la descripció de l'autor dels fets, un home d'entre 35 i 45 anys i que portava el cap rapat, es va dur a terme un dispositiu policial encaminat a poder-lo identificar.



En el moment de la detenció portava la roba que les víctimes havien descrit que duia quan les va assaltar. Durant l'entrada i l'escorcoll fets al seu domicili, els investigadors van poder intervenir també la roba que hauria utilitzat en altres fets.