Els Mossos no van gravar la primera actuació amb una Taser "per un error involuntari"

Els Mossos d'Esquadra no van enregistrar la primera actuació amb una pistola elèctrica, que va ser dissabte a Salt, "per un error involuntari". Les imatges de la càmera que portava l'agent –a la zona del pit de l'uniforme– que va fer servir la Taser "no recullen el moment en què es fa la descàrrega elèctrica" perquè, en lloc d'activar el sistema de gravació continuada, es va accionar el de pregravació. Segons ha explicat la policia catalana, amb la pregravació cada dos nous minuts s'enregistrava, de manera automàtica, sobre les últimes imatges gravades. "Aquest extrem no es va detectar en el moment de l'actuació", han assegurat els Mossos, que han afegit que, malgrat això, la utilització de la pistola elèctrica va ser "correcta i absolutament proporcionada".

Per fer aquesta valoració, la policia catalana ha tingut en compte el vídeo enregistrat per un ciutadà que mostra "amb claredat la resposta policial" i el moment en què l'agent està a punt de fer servir la Taser, encara que no es veu l'instant de la descàrrega. Però els Mossos han subratllat que el fet de no tenir les imatges de la càmera de l'agent "no ha impedit que, després d'analitzar tota l'actuació i les circumstàncies que la van motivar, s'hagi pogut concloure que va ser adequada, correcta i proporcionada". De fet, la policia ha manifestat que "la ràpida resposta va permetre resoldre sense més complicacions una situació tensa amb un detingut exaltat que no atenia a cap raó i posava en risc la seva integritat física i la de terceres persones".

En aquesta línia, els Mossos han reiterat que van incorporar les pistoles elèctriques per "garantir una millor i més efectiva resposta policial precisament en casos com el de Salt, quan un veí del municipi visiblement violent amenaçava la seva parella i una menor de tres anys".

En contra de l'aprovació del Parlament

Cada unitat Taser dels Mossos compta amb un dispositiu de gravació que porta l'agent, a la zona del pit de l'uniforme, que utilitza la pistola elèctrica i un desfibril·lador per si la descàrrega provoca una aturada cardíaca a la persona sobre la qual s'ha aplicat. Les càmeres, justament, no són de gravació automàtica, i això va en contra del que es va prometre en la sessió parlamentària que va aprovar que els Mossos poguessin fer servir les Taser. Al Parlament es va assegurar que el dispositiu es posaria a gravar automàticament en el moment de desenfundar la pistola, però els models que va comprar la Generalitat no ho permeten, i per això és l'agent qui ha de prémer el botó d'enregistrar.