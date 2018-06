Els Mossos redueixen amb un tret a la cama un home que intentava matar la dona a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest migdia a Barcelona un home que intentava matar la seva parella amb un ganivet al barri del Poble-sec. Quan la patrulla policial ha arribat al domicili, l'home els hauria intentat atacar i un dels agents ha acabat disparant-li a la cama per reduir-lo. L'home –ferit de manera lleu– ha quedat arrestat.

Cap a les 12.00 h, els Mossos han rebut l'avís que hi havia una dona que demanava ajuda des d'un balcó del carrer de la Bòbila. Quan els agents hi han arribat l'home els ha amenaçat amb un ganivet. Segons la versió policial, li han demanat diverses vegades que deixés anar l'arma i es tranquil·litzés, però l'individu ha acabat escometent-los. En aquell moment els policies han tret l'arma i un d'ells li ha disparat a la cama per reduir-lo. Segons els Mossos li han provocat una ferida lleu.

Finalment l'home, de 27 anys, ha quedat detingut. Els Mossos d'Esquadra li atribueixen els delictes de temptativa d'homicidi, atemptat contra els agents de l'autoritat i violència de gènere.