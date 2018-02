Mossos reitera que l'atemptat del 17-A era "indetectable" pel poc temps amb què es va gestar

El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha reiterat aquest dissabte al matí en una entrevista a 'RAC1' que l'atemptat del 17A era "indetectable" pel poc temps amb què els terroristes el van preparar, fet que no va permetre actuar als cossos de seguretat amb antelació. Segons Oliva, aquest mateix motiu és el que explica que a l'entorn de la casa d'Alcanar on s'estaven preparant els explosius no s'aixequés cap sospita dels veïns. D'altra banda, el portaveu ha confirmat que des de la darrera Junta de Seguretat "no s'ha avançat" a l'hora de facilitar l'accés directe dels Mossos a les dades de l'Europol, i que el procés segueix passant per les oficines de les oficines internacionals situades Madrid.

Sis mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, els Mossos atribueixen a la velocitat amb què l'atac es va planificar l'atac la manca d'una intervenció policial prèvia. "Va ser un treball realitzat amb moltíssima discreció i en una franja de temps indetectable", ha afirmat Oliva. Alhora, això va impedir que s'activés la col·laboració ciutadana, ja que els terroristes van passar desapercebuts. "Si hi hagués hagut la mínima sospita estaríem parlant d'una altra situació", ha sentenciat.



Preguntat per si s'ha avançat en la coordinació dels Mossos amb l'Europol, Oliva ha sigut rotund: "La resposta és clara: no". El portaveu ha explicat que en la passada reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya del juliol del 2017 es va adoptar aquest compromís per part del ministeri de l'Interior, però que des d'aleshores no hi ha hagut cap canvi.