Primers dos detinguts per supremacisme blanc a Catalunya

Unes cases allunyades a la Pobla de Cérvoles, un poble de menys de 200 habitants de les Garrigues, volien ser el principi d'una comunitat blanca, independent i autosuficient. Dos homes, de 30 anys i nacionalitat espanyola, havien buscat aquest espai rural amb la intenció de portar a la pràctica el seu discurs en defensa del supremacisme blanc. Els Mossos d'Esquadra els van detenir fa pocs dies atribuint-los els delictes d'incitació a l'odi contra estrangers i enaltiment del terrorisme racista, però el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida els ha deixat lliures per delicte d'odi –si es mantingués enaltiment del terrorisme el cas hauria de passar a l'Audiència Nacional–. És la primera investigació policial a l'estat espanyol vinculada al supremacisme blanc.

Segons la policia, els homes s'inspiraven en la matança de 51 persones a Nova Zelanda fa un any i mig, on un ultradretà va causar una massacre en dues mesquites. Els detinguts també es dedicaven a difondre missatges de contingut racista a través de webs i canals de Telegram amb l'objectiu de crear "comunitats blanques", dotar-se d'armes i preparar-se per a la "guerra racial". Els Mossos els van arrestar, en un dispositiu amb la Guàrdia Civil, l'11 de setembre a la Pobla de Cérvoles i a Campello (Alacant), però la investigació havia començat a mitjans de l'any passat a partir d'un manifest penjat en un fòrum. De fet, les detencions es van precipitar perquè un dels homes volia subministrar substàncies químiques per inhibir una dona per tenir-hi relacions sexuals. La causa judicial també està oberta pels delictes de tràfic de drogues i contra la llibertat sexual.

L'alarma policial es va disparar el juny de l'any passat quan a internet, al fòrum Burbuja.info, es va trobar un manifest "propi de la ideologia supremacista blanca", com diu el comissari Xavier Porcuna, cap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos –dedicada a la lluita antiterrorista–. El document "presentava moltes analogies" amb altres manifestos fets pels terroristes dels pitjors atemptats supremacistes mundials dels últims anys, com el que va actuar a Nova Zelanda i el de l'atac a Noruega el 2011. El text, que el va publicar un dels detinguts, tenia format d'ideari per defensar les conductes relacionades amb el supremacisme blanc. A partir d'aquí, els Mossos van seguir la pista dels dos homes.

Una ideologia antisistema

Segons la investigació policial, els detinguts basaven l'ideari en tres aspectes. D'entrada, un fort nacionalisme blanc emparat en una base científica que posiciona els blancs per sobre de la resta de races humanes. També una ideologia antisistema, que considera que l'actual classe política vol perjudicar els blancs i per això afavoreix la immigració. I, per acabar, justificaven l'ús de la violència i enaltien les accions terroristes contra immigrants o col·lectius no blancs. Els Mossos afegeixen que els detinguts defensaven la creació de comunitats blanques aïllades en entorns rurals, on els grups s'havien d'abastir d'armes. "Havien començat gestions per adquirir armes de foc", assegura Porcuna.

Amb l'objectiu de crear una de les comunitats, els dos detinguts van viure durant uns mesos en dues cases aïllades a la Pobla de Cérvoles, on els agents en van arrestar un. L'altre llavors era a Alacant. "Són persones radicals, i al llarg de la investigació veiem que cada vegada estan més radicalitzats i volen realitzar accions violentes. No només enaltien activitats terroristes, sinó que consideraven que s'havia de passar a l'acció a Catalunya", alerta el comissari dels Mossos. En un dels habitatges de les Garrigues la policia ha trobat armes blanques, alguna arma de foc i llibres, documents, medalles i anells relacionats amb el nazisme i el supremacisme blanc. Els homes han quedat en llibertat amb l'obligació d'anar a signar al jutjat de manera quinzenal i amb la retirada del passaport d'un d'ells, que té doble nacionalitat espanyola i americana.