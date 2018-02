Els Mossos utilitzen per primera vegada drons en un dispositiu de seguretat, posant-los a prova al Mobile

Els Mossos d'Esquadra incorporaran per primera vegada drons en un dispositiu de seguretat. Els posaran a prova a partir de la setmana vinent amb el dispositiu del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona. Serà el primer cos policial de l'Estat que els utilitzarà en un operatiu d'aquest tipus, però per fer-ho s'haurà de coordinar amb la torre de control de l'aeroport del Prat. El motiu és que el pròxim dilluns, quan es faci aquest primer vol de drons dins l'espai aeri controlat, es reduirà la distància mínima de seguretat de vuit quilòmetres respecte a l'aeroport del Prat. Per això, els Mossos s'han hagut de coordinar amb el gestor de l'espai aeri, Enaire, i establir un protocol de coordinació entre la policia catalana, Enaire i Aena.

La incorporació dels drons permetrà que l'operatiu de seguretat dels Mossos tingui imatges i vídeos en temps real, que s'enviaran a l'òrgan de coordinació policial. Els Mossos han destacat que la setmana vinent serà el primer cop que un cos policial es coordina amb Enaire per fer servir drons en un dispositiu, després que entrés en vigor el reial decret que regula l'ús d'aeronaus civils pilotades per control remot, com són els drons. El reial decret estableix les directrius per operar aquest tipus d'aeronaus i permet als usuaris professionals operar en espais on abans hi havia restriccions de vol. Fins ara, la policia catalana havia utilitzat els drons per intentar resoldre investigacions criminals i altres operacions.

En declaracions recollides per l'ACN, el portaveu dels Mossos, l'inspector Albert Oliva, ha destacat la importància "d'omplir l'espai aeri i complementar la visió que ja existeix des d'altres indrets" amb els drons, de manera que "s'obté una nova perspectiva en matèria de seguretat". En concret, el dispositiu de seguretat del MWC comptarà amb quatre drons que s'enlairaran a la zona exterior de l'esdeveniment. Tres seran de mida petita i tindran una càmera angular per oferir una visió general; s'aniran rellevant perquè sempre n'hi hagi un d'enlairat. Pel que fa al quart dispositiu, es tracta d'un dron de mida gran que només s'alçarà en cas d'incident, ja que està preparat per fer un acostament d'imatge que permet identificar persones. En tots els casos, els aparells s'enlairaran un màxim de 50 metres.

540x306 Un dron de la policia catalana enlairat al recinte del MWC / ACN Un dron de la policia catalana enlairat al recinte del MWC / ACN

Adaptat per l'amenaça terrorista

Els Mossos no descarten introduir els drons en altres grans dispositius de seguretat, si bé Oliva no ha concretat quins podrien ser aquests casos. Pel que fa al pla director de seguretat del MWC a Barcelona, dirigit pels Mossos, està dissenyat per garantir el normal funcionament de l'esdeveniment i les condicions de seguretat dels assistents i residents. Hi treballen conjuntament els Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat i els cossos de seguretat de l'Estat. Després dels atemptats de l'agost a la Rambla i Cambrils, el pla de seguretat s'ha adaptat i s'ha adequat per l'amenaça terrorista, ja que es manté el nivell d'alerta 4 sobre 5.