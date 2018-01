Els Mossos tenen un retrat robot del violador de Sant Andreu de Llavaneres

Els Mossos d'Esquadra tenen un retrat robot del violador que el passat 28 de desembre va agredir brutalment una dona al voltant de l'estació de tren de Sant Andreu de Llavaneres. El retrat ja és a totes les comissaries de la zona, segons ha explicat l'alcalde de Llavaneres, Nani Mora. La víctima, veïna de Mataró, ha estat donada d'alta de l'Hospital de Mataró, on es recuperava de les ferides.

Els investigadors han pogut parlar amb la dona i fer un retrat robot de l'agressor. Amb aquest nou element, els Mossos continuen buscant l'home. L'alcalde de Llavaneres ha precisat que el retrat robot és poc intel·ligible per a persones no avesades a aquest tipus de material perquè són "traços molt grossos". Tot i això, Mora ha assegurat que els investigadors confien que pugui ser un element d'utilitat per enxampar l'home que va agredir la veïna de Mataró, que anava caminant cap a la feina a primera hora del matí.

Mora ha mostrat la seva "màxima confiança" en la policia per poder-lo enxampar aviat. L'alcalde n'ha parlat aquest dimarts, abans d'una concentració que ha reunit prop de 200 persones a la plaça de la Vila del municipi per condemnar els fets. "Som un poble unit contra la violència", ha afirmat la regidora d'Educació i Comunicació de Llavaneres, Anna Sosa, encarregada de fer la lectura del manifest de rebuig: "La violència masclista no és problema de les dones, és problema de tots".

La denúncia per l'agressió sexual es va presentar el 3 gener i va quedar en mans del jutjat número 2 de Mataró. La causa judicial està oberta pels delictes d'agressió sexual, robatori amb violència i lesions.

"Estem protegits"

L'alcalde ha demanat paciència a la població i ha expressat el seu suport a la policia: "Estan fent una bona feina vigilant el poble. Malauradament, aquest cas és una cosa aïllada. Estem protegits, tot i que creiem que ho estem poc". Ha insistit que la Policia Local del municipi passa cada matí per l'estació i ha afegit que el dia dels fets només feia mitja hora que una patrulla havia marxat d'allà. "Les càmeres de l'aparcament i del perímetre de l'estació també funcionen, però malauradament no podem arribar a tot arreu", ha lamentat l'alcalde.

En la concentració d'aquest dimarts al vespre, l'endemà que transcendissin, els fets, s'ha llegit un manifest que ha reivindicat Llavaneres com "un poble unit contra les violències". "No volem que passi ni a Llavaneres ni enlloc", ha etzibat la regidora encarregada de llegir el text. Sosa ha destacat que des del municipi i des de l'ensenyament es treballa per eliminar els estereotips sexistes: "Cal fer de l'educació l'eina bàsica perquè les generacions futures visquin en un món on les relacions es basin en la igualtat".